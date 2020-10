Sanremo: nasce il gruppo Facebook ‘Rivogliamo Alessandro Sindoni in giunta’ per chiedere il ritorno dell’ex vice sindaco a Palazzo Bellevue

In epoca social anche la politica deve gran parte della propria efficacia comunicativa al mondo del web. Così anche le battaglie amministrative si spostano sulle pagine virtuali e non poteva esserne esente la vicenda che ha visto al centro delle cronache l’ex assessore al Turismo e vice sindaco, Alessandro Sindoni.

Sindoni ha lasciato la propria carica a fine agosto al culmine della vicenda sulle presunte minacce nei confronti di un giornalista locale. Scelse di lasciare l’incarico per poter affrontare in serenità la vicenda giudiziaria che lo riguardava e, pochi giorni fa, la svolta: il Pm ha chiesto l’archiviazione non ravvisando il reato di minacce. In molti, quindi, si stanno chiedendo se Sindoni abbia o meno diritto a ottenere nuovamente un posto in amministrazione.



La scelta spetta, ovviamente, al sindaco Alberto Biancheri ma, intanto, i sostenitori di Sindoni si sono organizzati via web creando il gruppo pubblico ‘Rivogliamo Alessandro Sindoni in giunta’. Si leggono messaggi di stima e apprezzamento per l’operato di Sindoni con un auspicio comune di un reintegro in amministrazione. Anche se per il momento si tratta solamente di un’iniziativa social, quando l’archiviazione sarà cosa fatta allora si dovrà realmente discutere di un suo possibile ritorno a Palazzo Bellevue.