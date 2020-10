Coronavirus, il consigliere Ioculano a Toti: "Preparazione seconda ondata inadeugata, cambiamo rotta"

" Ora più che mai occorre concentrare la nostra attenzione e il nostro lavoro sul monitoraggio della situazione epidemiologica sul nostro territorio e sulle liste di attesa delle visite mediche. Chiediamo al Presidente Toti, assessore alla salute, di fare il punto ufficiale sulla situazione ligure, sulla disponibilità dei posti letto per acuti e subacuti Covid, sulle prospettive della rianimazione, sull'effettiva volontà di inserimento dello strumento dei tamponi brevi per le scuole e a disposizione ed uso dei medici di famiglia ". A scriverlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Enrico Ioculano .

" Ho preparato un'interpellanza - continua - sul piano di lavoro che il Presidente / assessore vuole attivare sul territorio e sui nostri ospedali: la Liguria è in una situazione delicata e non possiamo restare a guardare inerti l'evolversi della situazione. Cosa è stato fatto dal Presidente Toti per preparare le ASL alla seconda ondata epidemica e alle relative ricadute sulla già difficile situazione socio sanitaria imperiese?

Il rapporto di ieri, 20 ottobre, tra tamponi positivi ed effettuati (28%, e il giorno prima 35%) è drammatico: ciò dimostra che si è sottovalutato il fenomeno e non si è approntata un'adeguata pianificazione. Questa impreparazione ha l'aggravante che la nostra Regione è già stata colpita duramente e avrebbe dovuto attrezzarsi per tempo. Chiediamo quindi che si mettano subito in atto tutti i dispositivi utili per avere uno screening puntuale della popolazione e non si abbandonino nella confusione e nell'incertezza i cittadini bisognosi di esami e cure mediche e il personale sanitario.