Ventimiglia: dopo mesi di lavoro riaperta la galleria degli Scoglietti

E' stata riaperta questa mattina la galleria degli Scoglietti a Ventimiglia. Un lungo lavoro iniziato un anno fa con l'allargamento’ del tunnel che di fatto unisce la città di Ventimiglia con il costruendo porto di ‘Cala del Forte’. Inoltre al suo interno anche l'ingresso l’ascensore che unirà la zona del porto con la città vecchia.



La riapertura si è svolta alla presenza del sindaco Gaetano Scullino che in questi mesi ha controllato con attenzione l'evoluzione dei lavori. La galleria è stata allargata e ha un'illuminazione particolarmente intesa per garantire una percorrenza del tunnel in totale sicurezza 24 ore su 24.