Sanremo: al via le iscrizioni per il contest fotografico 'Bauwloween' organizzato dall'Enpa

Sono iniziate le iscrizioni per il contest fotografico di ‘Baulloween’, organizzato dall’Enpa di Sanremo e che termineranno il 30 ottobre. Per iscriversi bisognerà versare 4 euro tramite la app Satispay, con Paypal o bonifico sul conto Carige IT89R0611752270000002005320 (con causale concorso fotografico).

I partecipanti al concorso dovranno inviare, insieme alla ricevuta di pagamento e il nome e cognome del partecipante, un foto che abbia come soggetto un ‘amico a quattro zampe’ in tema Halloween.

Le foto dovranno essere inviate, via mail a imperia@enpa.org insieme ad un numero di cellulare o via whatsapp al 3207447451. Il giorno della festa di Halloween le foto verranno pubblicate sul profilo dell’Enpa, seguite dall'#BaulloweenEnpaSanremo.

Le tre foto che riceveranno più like verranno premiate il 5 novembre con un buono acquisto da 20 euro per il negozio ‘Pet Store’ alla Riviera SHopville di Arma di Taggia. In palio c’è: un trasportino pieghevole con custodia, un gioco di attività mentale e una enciclopedia del cane.