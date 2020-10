Sanremo: la Giunta dà il suo ok alla 'mobilità via mare' di Ance, un progetto per turismo e alleggerimento della viabilità

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato l’inserimento della città dei fiori nell’iniziativa di ‘mobilità via mare’ fino alla Francia, supportando lo sviluppo del progetto in relazione alle operazioni di imbarco e sbarco nel porto pubblico.

L’iniziativa, tenuto anche contro delle importanti potenzialità dell’approdo storico matuziano per la posizione centrale rispetto alla città stessa ed alle altre città turistiche limitrofe, sia italiane che francesi, è stata predisposta dall’Ance di Imperia per migliorare la viabilità sul mare.

Il Presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori aveva infatti richiesto la disponibilità del Comune di Sanremo, per supportare lo sviluppo del progetto in relazione alle operazioni di imbarco e sbarco anche al porto vecchio matuziano. Anche il governo della città dei fiori ha considerato l’iniziativa molto importante per la zona di Ponente della Liguria, per incentivare il flusso turistico e un conseguente beneficio indiretto sul territorio.

Secondo la Giunta il ‘percorso via mare’ potrebbe un domani diminuire anche il traffico sulle strade della città e dell’intera provincia, se sfruttato a dovere.