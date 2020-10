Sanremo: approvati i progetti per i percorsi di Mountain Bike nell’area di Monte Bignone (Foto)

Dopo la delibera di giunta del 29 marzo 2019 l’amministrazione comunale matuziana ha dato l’ok ai progetti per la realizzazione per i percorsi dedicati alle Mountain Bike nella zona di Monte Bignone. Iniziativa importante per il rilancio del turismo sportivo ‘green’, molto amato in particolare al Centro e Nord Europa.

Gli elaborati sono stati analizzati e votati favorevolmente per una seconda volta dalla giunta matuziana e, ora, sono pronti per essere messi in pratica. I sentieri interessati sono: Le Creste, Scogli Grossi, Cinque Stelle, Up and down, Tubi variante alta, Tubi, St.Carini - Cancelletti, Bevino - Isola, Bruciato - Isola, Due Muri, Antigravity, DH Bignone e Scogli Rossi. Si dividono tra percorsi di cross country, enduro e downhill. I tracciati saranno identificati con cartelli e, soprattutto, regolamentati per evitare, ad esempio, i passaggi indesiderati delle moto.

In allegato il regolamento per la realizzazione dei percorsi nell’area di Monte Bignone