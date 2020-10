Coronavirus, confronto tra Governo e Regioni, Toti: "Concordate misure più stringenti"

"Bene stamani il confronto tra Governo e Regioni. Siamo allineati sul metodo: interventi proporzionati e condivisi in tutto il Paese. Misure più stringenti in accordo tra Governo e Regioni nelle zone più colpite quando servono, come abbiamo fatto a Genova e alla Spezia. Unica nota stonata il Ministro Azzolina sulla scuola: per la didattica a distanza servono regole chiare e da subito. Basta tavoli inconcludenti". È quanto fa sapere il presidente della Regione Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.