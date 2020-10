Un drone per la Polizia Locale di Taggia: contro gli abusivi e per i danni da maltempo

La Polizia Locale di Taggia si è recentemente dotata di un drone. Il velivolo è stato acquistato con il bando per il contrasto all'abusivismo commerciale e grazie ai corsi di formazione frequentati da alcuni agenti, presto potrebbe alzarsi in volo.

Sebbene l'apparecchiatura sia stata comprata per contrastare una problematica prettamente legata alla stagione balneare, ci saranno anche altri scenari d'intervento. Infatti l'intenzione del comando di Polizia Locale è di usare il drone ad esempio per l'analisi dei danni patiti in caso di eventi meteoavversi.

Una visione dell'alto potrebbe garantire in tempi rapidi un quadro complessivo ben più preciso sull'entità e sulla gravità dei danni. Una possibilità di uso che purtroppo in questi giorni sarebbe tornata molto utile al Comune di Taggia dove l'alluvione richiederà interventi in somma urgenza per oltre 1.5 milioni di euro.