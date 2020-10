Sanremo: si amplia la rete della fibra ottica in città, la prossima settimana via a lavori in quattro diverse zone

Anche se sono ancora molte le zone di Sanremo nelle quali si naviga con connessioni non certo degne del 2020, nei prossimi giorni la città sarà interessata da nuovi lavori per l’ampliamento della rete in fibra ottica.

Le imprese del settore stanno investendo molto nell’infrastruttura per portare internet veloce in molte zone ‘bianche’ del Ponente e la prossima settimana a Sanremo si vedranno cantieri in quattro vie: da lunedì mattina alle 7 si lavorerà in via Capinera, strada San Bartolomeo e via De Amicis (Telecom), mentre il giorno successivo, dalle 9, lavori in via Panizzi (Sistel). Nelle zone interessate dalla posa della fibra saranno presenti semafori o, in generale, limitazioni al traffico e alla sosta.

Rete in fibra ottica che diventa sempre più cruciale in un periodo nel quale è stato incrementato notevolmente lo smart working e, in generale, l’utilizzo del web per riunioni e lezioni, non soltanto per motivi ludici o di intrattenimento.