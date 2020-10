Sanremo: lotta al Coronavirus, da domani vietate le visite ai parenti di 'Casa Serena' e nelle altre case di riposo

Da domani i parenti non potranno più accedere a Casa Serena per fare le classiche visite di cortesia. La conferma è arrivata quest’oggi al termine della riunione svolta con l’Assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri.

Verranno attivate le videochiamate come nel periodo di lock down mentre i pazienti che possono muoversi potranno vedere i parenti attraverso un vetro che consentirà ai chi fa visita di rimanere all’esterno della struttura.

Da oggi anche Villa Speranza ha adottato la stessa misura e, sicuramente sarà messa in atto anche dalle altre case di riposo, in ottemperanza al Dpcm approntato nelle ultime ore. Si tratta di una misura importante per evitare contatti con l’esterno ai degenti, in modo da combattere i contagi da Coronavirus.