Imperia: sanificati i locali della cucina di largo Ghiglia, domani riprende la mensa scolastica

Questa mattina la Seris, società che gestisce le mense scolastiche di Imperia, ha proceduto alla sanificazione della cucina di Largo Ghiglia all’interno della quale lavorava la dipendente risultava positiva al Covid-19 nei giorni scorsi.

Il servizio mensa nel plesso di Largo Ghiglia e della scuola dell'infanzia 'Arcobaleno' potrà riprendere già da domani. Nella giornata di ieri i Nas hanno effettuato un controllo presso la cucina di Via Gibelli, che ha permesso di accertare il massimo rispetto dei protocolli di sicurezza anti-covid oltre a tutte le norme in tema di igiene e sicurezza.

La Seris ringrazia tutti gli uffici per il grande lavoro svolto nella ultime 48 ore: "Un ringraziamento alla Dirigente Dott.ssa Aicardi e a tutti i fiduciari ed insegnanti del plesso coinvolto per la disponibilità e collaborazione palesate in questi giorni".