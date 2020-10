Airole: ok del Sindaco al transito da Case Noceire al cancello, ora però la palla passa all'Anas

Il Sindaco di Airole, Maurizio Odoero, ha emesso la modifica alla precedente ordinanza del 2014, che disciplina della circolazione stradale della comunale via Nazionale (ex SS20) da Località ‘Case Noceire’ alla piazzola antistante il cancello in ferro di chiusura della galleria artificiale sulla Statale 20.

In pratica, nell’ordinanza il primo cittadino consente ai residenti della piccola frazione, di accede al cancello per il solo periodo emergenziale in atto a condizione che chi percorre il tratto di strada abbia consapevolezza del grado di rischio presente assumendosene la responsabilità esclusiva e attenendosi alle prescrizioni e indicazioni contenute nella relazione geologica e nella consulenza tecnica rilasciata dal geologo Stefano Oddera.

La strada al momento è comunque chiusa perché dopo l’ok del Sindaco, la palla passa all’Anas che dovrà decidere se aprire il cancello o meno. Ovviamente, in caso di apertura, dovrà essere sistemato un semaforo per regolare l’immissione sulla strada che, al momento è già a senso unico alternato.

Dal Comune confermano che, comunque la strada verso il cancello sarà interdetta totalmente in caso di stato di allerta meteorologica arancione o rossa ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia. Il Comune di Airole ha confermato la manleva da ogni tipo di responsabilità in ordine all’utilizzo della viabilità.