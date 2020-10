Vallecrosia: approvato il progetto definitivo per un impianto di videosorveglianza della città

Anche il Comune di Vallecrosia vuole tenere sotto controllo le zone più a rischio della cittadina rivierasca con un nuovo impianto di videosorveglianza. Mentre Sanremo è sicuramente all’avanguardia con un sistema che ha già al suo attivo centinaia di apparati ed è di ieri la notizia dell’impianto progettato da Pigna in Val Nervia, ora anche l’Amministrazione vallecrosina ha approvato il proprio progetto definitivo.

L’impianto, per un costo complessivo di 110mila euro, prevede telecamere in via Marconi (lungomare cittadino e nel tunnel pedonale di raccordo con l’area di parcheggio denominata ‘ex Molinari’), in via Aprosio (intersezione con Via Don Bosco e area di parcheggio), via San Vincenzo (parte terminale della strada direzione confine con Comune di Camporosso), via Garibbe (area limitrofa a campetto calcio e parco giochi bimbi), traversa di via Aprosio (via di accesso alle sedi distaccate degli Uffici Comunali).