Servizi di Confartigianato alle imprese interessate al ‘super bonus’ per interventi Econbonus, Sismabonus e recupero del patrimonio edilizio

L'Ufficio Tecnico della Confartigianato di Imperia è a disposizione di tutte le imprese per illustrare gli adempimenti procedurali richiesti ed i documenti che devono essere forniti in merito alla Cessione del Credito d'Imposta e all'eventuale finanziamento per gli interventi Ecobonus o Sismabonus, e quelli di recupero e restauro del patrimonio edilizio.

Viene infatti offerto un servizio di accompagnamento in tutte le fasi dell'intervento, fornendo specifico supporto in merito ai singoli interventi ed all’individuazione della documentazione da produrre in ciascuna fase (avvio dei lavori, stato avanzamento dei lavori, conclusione dei lavori), nonché un controllo progressivo della documentazione dal punto di vista amministrativo, tecnico e fiscale in linea con la regolamentazione vigente, che può concludersi con il rilascio del visto di conformità ed il trasferimento del credito d'imposta maturato dal cassetto fiscale.

Alle imprese interessate viene quindi garantito un servizio di supporto nella raccolta, verifica e certificazione della documentazione che può variare in base alla tipologia di intervento ed agli obiettivi (interesse alla sola Cessione del Credito e/o al finanziamento) ed alla fase dell'intervento (inizio lavori, stato avanzamento lavori e fine lavori).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico della Confartigianato di Imperia inviando una mail all’indirizzo ufficiotecnico@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524524.