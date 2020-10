Il concorso “Gratta la foglia e vinci” ha premiato un cliente del Pam di via Pietro Agosti a Sanremo con uno scooter Piaggio Beverly 125, mentre in quello di via Canessa è stato vinto un buono sconto da 300 euro.

Il concorso terminerà il 18 ottobre e ci sono ancora in palio buoni da 50 a 300 euro oltre a tanti prodotti marchio Pam. Per partecipare basta fare la spesa e ritirare il “Gratta la foglia e vinci”.