La Confesercenti della provincia di Imperia al Ttg di Rimini con lo stand 'Tourist Comm Service'

La provincia di Imperia è presente al Ttg Travel Experience, che è in corso fino a domani a Rimini, con lo stand del Consorzio di operatori 'Tourist Comm Service' di Confesercenti.

"Un appuntamento a cui non volevamo mancare – dichiara Ino Bonello presidente provinciale di Confesercenti – essendo un riferimento per la promozione del turismo mondiale e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo. Una vetrina in cui per tre giorni gli operatori del settore hanno l’occasione di confrontarsi e far conoscere la propria realtà e il proprio brand".

"Lo stand del Consorzio - dichiara Sergio Scibilia, presidente del TCS - è uno spazio dedicato alla promozione del Elevation Club , un'occasione importante per raccontare il turismo outdoor nel nostro territorio, le esperienze di SanremOutdoor ed il progetto della Ciclovia Bicknell di Bordighera, il gruppo esperienziale '360Liguria' di Lucinasco, il Consorzio Riviera Incoming di Imperia".

“Nonostante il periodo di grande incertezza - conclude Ino Bonello - Confesercenti non perde il suo obbiettivo di sviluppo delle nostre potenzialità turistiche, con un’attenzione particolare all’evoluzione del mercato e alle nuove tipologie di turismo. La volontà di proporre vacanze su misura, tra natura e cultura del territorio, nell'ottica della sostenibiltà ambientale".

Nella prima giornata è stato gradito ospite nello stand del TCS il Commissario straordinario dell'Agenzia In Liguria Pierpaolo Giampellegrini , con cui TCS collabora in modo attivo.