Sanremo: al via venerdì 30 a Villa Nobel la Stagione Concertistica Internazionale 2020

Prenderà il via il prossimo 30 ottobre l’autunno musicale di Villa Nobel con la Stagione Concertistica 2020. Un ricco programma che delizierà appassionati e non fino al 14 novembre. Il calendario è stato presentato questa mattina nella Sala egli Specchi del Comune di Sanremo alla presenza del Prof. Fabio Marra, direttore artistico della manifestazione, degli assessori Silvana Ormea (Cultura) e Giuseppe Faraldi (Turismo e Manifestazioni) e dei consiglieri Ethel Moreno e Marco Viale.

Il concerto inaugurale “Il violoncello romantico” è in programma venerdì 30 ottobre alle 19: per il ciclo “I maestri” è affidato al virtuosismo del maestro estone Fare Tammesalu accompagnato al pianoforte da Irina Zahharenkova, interprete di altissimo livello e vincitrice del premio internazionale ‘Bach 2006’.

Sabato 31 alle 18 appuntamento con “I Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti per poi proseguire venerdì 6 novembre alle 19 con “I giovani talenti”. Sabato 7 alle 18 sarà il momento del giovane pianista italiano Davide Scarabottolo, 18enne di grande talento con il suo “Omaggio a Beethoven nel 250° anniversario”.

Venerdì 13 alle 19 Michela Zanoni con “I colori dell’arpa” e, sabato 14 alle 18, il gran finale con “Signore e Signori nell’Europa galante”.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale concertistica “Musica a Santa Tecla”.

Tutti gli eventi si svolgeranno in piena sicurezza e nel rispetto delle norme di distanziamento e anti contagio.