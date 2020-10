Ospedaletti: troppo elevata la velocità sul 'circuito', saranno installati dossi artificiali in via Cavour

Due dissuasori della velocità e l’integrazione dei cartelli con i limiti previsti. Queste le disposizioni decise dal Comando della Polizia Municipale di Ospedaletti in via Cavour, la strada del ‘circuito’ che sale dal Piccadilly verso l’immediato entroterra.

La decisione è stata presa dal Comando a seguito di una serie di segnalazione di residenti ma anche da una serie di verifiche degli stessi agenti, per l’eccessiva velocità tenuta da auto e moto sulla via, forse presa un po’ troppo come pista che era ai tempi del ‘circuito’.

I dossi artificiali che limiteranno la velocità saranno installati a circa 100 metri tra loro in entrambi i sensi di marcia, tra i civici 40 e 46. E’ prevista anche l’integrazione con una serie di cartelli con il limite che è ovviamente fissato a 50 km/h.