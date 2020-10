Ora è ufficiale: la strada Provinciale 548 della Valle Argentina tra Molini e Triora apre domani in mattinata

Riapre domani, in mattinata e dopo le ultime verifiche del caso, la strada Provinciale 548 della Valle Argentina tra Molini e Triora. La conferma arriva direttamente dalla Provincia che sta eseguendo i lavori di ripristino della carreggiata, crollata per la forza del maltempo nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre.

In un primo momento sembrava che la strada potesse aprire già nel pomeriggio di oggi ma, viste le ultime lavorazioni ancora da eseguire, è stato preferito attende ancora qualche ora. L’ordinanza di apertura verrà firmata nelle prossime ore e sarà operativa per domani mattina, quando è previsto il sopralluogo di Giacomo Giampedrone, consigliere regionale delegato alla Protezione Civile della Regione.

Intanto la Provincia continua il lavoro sulle varie ‘somme urgenze’ che si sono create per l’alluvione e prosegue anche nella conta dei danni, in attesa della proclamazione dello stato di emergenza da parte del Governo. Un provvedimento che sarà necessario per garantire una serie di finanziamenti per poter ottemperare ai danni del maltempo.