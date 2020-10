Taggia: pubblicato bando di gara pubblica per affidamento area davanti cimitero comunale per realizzare un chiosco per la vendita di fiori

Il Comune di Taggia intende procedere, alla concessione ventennale dell’area frontistante il cimitero comunale, nei pressi del parcheggio pubblico, al fine di installare un nuovo chiosco per la vendita dei fiori di 31 mq. Circa (planimetria in basso), mediante una gara pubblica tramite offerte al rialzo rispetto all’importo annuo di 2.500 euro posto a base di gara.

“L’importo deve intendersi al netto di IVA – si spiega nella nota -, se e in quanto dovuta, e di altri oneri fiscali e accessori dovuti. L’area verrà affidata mediante apposita concessione amministrativa per una durata pari ad anni 20 decorrenti dalla data di sottoscrizione dei relativi verbali, e dovrà essere adibita esclusivamente a ‘rivendita fiori’ con oneri di installazione della struttura e relativi adempimenti tecnico-amministrativi interamente a carico dell’offerente.

La struttura, che dovrà essere obbligatoriamente installata, dovrà pienamente rispettare le caratteristiche tecniche e dimensionali previste nell’apposito progetto (fot in alto) redatto dal Settore Patrimonio e non potrà essere difforme dallo stesso in nessuna delle sue componenti.

Al termine del periodo concessorio il manufatto posto in opera e i relativi allacciamenti, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Il bene oggetto di gara dovrà essere obbligatoriamente visionato, entro il giorno 13.11.2020, previo accordo con il competente Servizio Patrimonio (tel. n. 0184/476222) oppure tramite e-mail all’indirizzo f.nuvoloni@comune.taggia.im.it;

Il presente Bando e la modulistica necessaria per la partecipazione alla procedura, sono pubblicati e scaricabili unicamente sul sito internet del Comune di Taggia a QUI. Il Servizio Patrimonio potrà fornire informazioni e/o chiarimenti in relazione al presente Bando, nonché in relazione alle condizioni contrattuali”.