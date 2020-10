Sanremo: dalla ditta 'Mastelli' mille flaconi di gel igienizzante per la scuola di Bussana

L'azienda sanremese 'Mastelli' ha donato alla scuola di Bussana circa mille flaconi di gel igienizzante per i bambini.

“La dirigente, gli insegnanti, gli studenti e tutto il personale dell’istituto ringraziano di cuore Laura Cattarini Mastelli, proprietaria e imprenditrice della ditta 'Mastelli s.r.l.Officina Bio-farmaceutica' di Sanremo, per aver donato a tutto l’istituto circa mille flaconcini da borsetta di gel igienizzante prodotto dalla sua azienda e così necessario in questo periodo per avere sempre le mani pulite - dichiarano dalla scuola - la scelta di omaggiare tale realtà scolastica è stata dettata dal fatto che i figli della signora, Noemi e Raffaele, frequentano la scuola primaria di Bussana quindi fanno parte dell’Istituto Comprensivo Sanremo Levante”.