Bordighera: proseguono i lavori di adeguamento sismico alle scuole di via Pelloux, sopralluogo dell'Amministrazione

Nuovo sopralluogo dell’Amministrazione di Bordighera nel cantiere di via Pelloux. “Con l’assessore Gnutti – ha detto il Sindaco -abbiamo verificato i progressi dei lavori per l’adeguamento sismico del plesso scolastico: il crono programma è rispettato”.

I lavori riguardano un intervento di consolidamento davvero complesso, che prevede la costruzione di un esoscheletro in acciaio che viene ancorato ai pilastri ed alle solette in calcestruzzo dell'edificio. La ‘gabbia di acciaio’ è posata su di un trave in cemento armato che corre lungo tutto il perimetro della scuola. A sua volta il trave è stato ancorato alle palificazioni ‘pressoinfisse’ a 12 metri di profondità nel terreno.