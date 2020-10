In valle Argentina corre la solidarietà per i paesi alluvionati: un euro per ogni km percorso a piedi tra il 18 e il 25 ottobre

Un euro donato per ogni chilometro percorso, è la sfida lanciata dalla Naturun Team Valle Argentina per aiutare i paesi colpiti dall'alluvione. Sia che si scelga di correre o di camminare, i partecipanti a questa iniziativa sanno che grazie alla distanza percorsa si aiuterà chi ha patito dei danni per l'alluvione.

L'iniziativa sarà valida dal 18 al 25 ottobre e bisognerà iscriversi. "Quando abbiamo visto le immagini della devastazione nei paesi, abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa per il nostro territorio - ci spiegano dalla Naturun Team -. In media ogni settimana si percorre tra i 20 e i 30 km. Chi vuole sa che aderendo a questa iniziativa donerà l'equivalente della distanza percorsa a chi è stato duramente colpito dall'alluvione. Sono tante le famiglie che hanno bisogno da Taggia a Triora, passando per Badalucco, Montalto Carpasio e Molini di Triora".

"E' un'opportunità aperta a tutti e non solo ai nostri iscritti. Non bisogna essere agonisti per partecipare. - sottolineano - Basta un po' di buona volontà, si potrà donare grazie alla distanza percorsa con con un allenamento, con una gara ma anche semplicemente facendo una camminata in ciclabile con la famiglia. Più corri e cammini e più donerai".