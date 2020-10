I Deplasticati non si fermano mai: prosegue la raccolta della plastica sulle spiagge, domenica l’associazione tenderà la mano a Santo Stefano al Mare (Foto)

I Deplasticati proseguono con la loro iniziativa ‘Un sacco giallo’ per la pulizia delle spiagge dopo l’ondata di maltempo e la mareggiata di inizio ottobre. Nel mirino dei tanti volontari tutti i rifiuti di plastica portati a riva dalle onde del mare.

Sono già circa una ventina i volontari che nei giorni scorsi si sono dati da fare postando, poi, le foto sui canali social de I Deplasticati. Domenica scorsa la grande pulizia di gruppo ai Tre Ponti e sabato si replica: appuntamento sempre ai Tre Ponti dalle 10.

Domenica, invece, I Deplasticati risponderanno alla chiamata del Comune di Santo Stefano al Mare. Il neo assessore all’Ambiente, Remo Ferretti, ha infatti richiesto il loro intervento per la pulizia delle spiagge e I Deplasticati, come sempre, hanno risposto ‘presente’. Appuntamento anche in questo caso a partire dalle 10.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook ufficiale de I Deplasticati.