Dalla provincia di Imperia al Merano Wine Festival: cresce Decantico, la prima piattaforma di Wine Learning in Italia

Da qualche mese online, dopo quasi un anno di progettazione, Decantico è un progetto che ha la sua sede operativa a Bordighera, nato da un’idea del suo fondatore, Marco Gallo.

Sommelier e membro dell’ITQI di Bruxelles, Gallo ha unito la passione per il vino all’innovazione tecnologica: per la prima volta in Italia infatti, sulla piattaforma Decantico è possibile effettuare tutto il percorso per diventare Sommelier Professionisti direttamente dal computer di casa e senza orari prestabiliti. Il corso infatti, è “on demand” e non in “streaming”, e permette ai corsisti la massima libertà di scelta su quando e dove seguire i vari video corsi.

Al termine dei tre corsi, strutturati in quindici lezioni l’una, sarà possibile affrontare in aula, con sedi in tutta Italia, l’esame finale, il cui passaggio permette il riconoscimento della qualifica di Sommelier Professionista.

Ma un’altra sorpresa inattesa ha stupito Decantico: la piattaforma è stata scelta dal Merano Wine Festival, uno degli eventi più esclusivi e più importanti del panorama vitivinicolo mondiale, come una delle innovazioni migliori dell’anno in Italia, e per tanto è stata invitata a partecipare al Festival con uno stand personale.

«Con una telefonata ci hanno ripagato mesi di sacrifici - commenta Marco Gallo - veder riconosciuto il valore del nostro progetto non solo dai numerosi corsisti che ogni giorno si iscrivono e decidono di affrontare questo lungo percorso con noi, ma anche dall’organizzazione di uno dei festival più importanti del mondo è lusinghiero. Stiamo portando il mondo della Sommellerie in una nuova era, rendendolo più accessibile; Decantico è uno strumento nato per valorizzare il Made in Italy, per creare nuove opportunità professionali e per creare un network tra professionisti, produttori e aziende del settore Horeca».

Decantico presenterà la piattaforma nell’Area Extra Wine del Merano Wine Festival dal 6 al 10 Novembre, e la piattaforma con i corsi sono sempre visitabili sul sito internet www.decantico.com