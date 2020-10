Bordighera: le spiagge del lungomare Argentina ricoperte di legna e materiale di ogni genere, ci sono anche bombole del gas (Foto)

Le spiagge del lungomare Argentina sono chiaramente affollate, stavolta però non dai turisti. Appare in disordine come una star colta di sorpresa. Sebbene stamane il sole luccichi sulle ormai placide onde c’è ancora ben poco di argenteo da notare poiché il maltempo e la mareggiata hanno portato a riva un’importante mole di detriti di tipo legnoso e purtroppo è presente anche una moltitudine di rifiuti di vario genere. Ci si imbatte in parecchio materiale e si trova veramente di tutto: ruote di automobili, di ciclomotori, porzioni di quelle che sembrano essere state una volta delle porte o pareti di cabine in legno, articoli plastici di ogni sorta. Il tutto a dimostrazione della incredibile prorompenza e della furia che il cattivo tempo ha scagliato su tutta la Riviera senza risparmiarsi.

Procedono i lavori di bonifica e rimozione rifiuti da parte del Comune. La presenza delle ruspe ed altri mezzi da lavoro ne sono la testimonianza così come i numerosi avvisi di divieto d’accesso alla spiaggia per turisti e cittadini. Ordinanza che tuttavia qualche ‘furbetto’ tende ad ignorare distendendosi al sole lasciando prevalere l’obiettivo di una tintarella che duri 12 mesi.

Più di un lettore, giorni addietro, ci aveva segnalato la presenza sulla spiaggia di rifiuti pericolosi, come le bombole del gas, prontamente rimosse dai Vigili del Fuoco. Purtroppo segnaliamo anche noi ancora oggi più di una bombola di gas presente tra la sabbia o ai piedi degli stabilimenti. Siamo certi che in tal senso i Vigili se ne occuperanno quanto prima. I Vigili del Fuoco invitano la cittadinanza tutta a segnalare in ogni momento, eventuali anomalie sul lungomare, contattando il 112.

I frammenti soprattutto di tipo legnoso ricoprono gran parte del litorale arrivando fino alla chiesa di Sant’Ampelio. E pensare che esiste anche una corrente artistica detta lo ‘stracquo’ diffusa nel mondo col nome di ‘driftwood’ le cui opere sono realizzate unicamente con in legno cullato delle maree e adagiato sulla spiaggia. Chissà, potrebbe essere un invito agli artisti bordigotti per il riutilizzo e la creazione di opere d’arte. Naturalmente dopo che tutto sia stato messo in stato di totale sicurezza.