Enpa di Sanremo il cagnolone Argo aspetta una famiglia

Ciao a tutti sono Argo un bellissimo cagnolone dolce e affettuoso e anch'io aspetto di avere una famiglia tutta per me.

Vi aspetto al rifugio Enpa di Sanremo venite a trovarmi.



Il Rifugio Enpa è in Strada San Pietro 96. Aperto da lunedì a sabato dalle 15 alle 18.30 numero di telefono 0184 575000