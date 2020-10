Impianto di trattamento dei rifiuti di Colli: partito l'ultimo atto per la validazione del progetto per il Biodigestore

E’ partito l’ultimo atto prima della progettazione dell’impianto integrato di trattamento dei rifiuti di Colli a Taggia, il tanto atteso 'Biodigesdtore' in tutta la provincia di Imperia, per garantire una migliore differenziazione.

La Provincia, in base ad una norma della Comunità Europea, dovrà affidare la verifica, ai fini della validazione del progetto. Se ne occuperà un’azienda di Milano, per un importo di poco superiore ai 65mila euro che saranno pagati dal soggetto proponente del progetto, ovvero la Idroedil. L’azienda dovrà verificare: la completezza della progettazione, la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati e la manutenibilità delle opere.

Una volta che l’azienda darà la validazione al progetto, entro un paio di mesi la Provincia la approverà (dal Dirigente Michele Russo) e farà partire la gara. Si tratta dell’ultimo anello previsto per Legge, in funzione del progetto definitivo visto che quello della Idroedil è al momento ancora un preliminare. Questo verrà pubblicato e, a quel punto chi vorrà partecipare potrà poi realizzare il progetto definitivo e quindi verrà fatta l’offerta economica.

L’impianto, in project financing, prevede una accentuata raccolta dei rifiuti ed una maturazione della frazione umida. In pratica viene fatta una ulteriore separazione della differenziata e, quindi, l’umido sporco prende una strada per farlo maturare. L’umido ‘pulito’ viene messo in celle anaerobiche per realizzare il composto. Un grande impianto di immondizia differenziata con la maturazione dell’umido, in due fasi.

La validazione dei progetti viene fatta solitamente dalla Provincia in modo diretto ma, con le nuove normative, sopra alcune cifre di progetto, deve essere fatte da ditte esterne. Ricordiamo, infatti, che il Consiglio Provinciale di Imperia ha approvato il pubblico interesse sulla proposta presentata dalla rete temporanea di impresa, formato dalla Idroedil Srl (mandataria) e dalla Waste Treatment Technologies (azienda olandese), per la realizzazione dell’impianto finale di trattamento, recupero e valorizzazione in località Colli.