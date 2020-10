Sanremo: nei controlli straordinari della polizia identificati oltre 250 soggetti e controllati circa 100 veicoli

Continuano i controlli straordinari del territorio nel comune di Sanremo disposti dal Questore di Imperia, anche col supporto delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, grazie alle quali sono stati identificati oltre 250 soggetti e controllati circa 100 veicoli.

Nella settimana in corso sono state perlustrate ad ampio raggio tutte le aree del centro cittadino, la ‘Pigna’, i luoghi interessati dalla movida come ‘Piazza Bresca’. Numerosi i controlli effettuati con pattuglie appiedate anche nelle aree adiacenti alla Cattedrale S. Siro (Via De Benedetti, Via Corradi, Via C. Menotti, Via della Pace).

Nel corso di queste attività, un equipaggio della Sezione Investigativa ha controllato un tunisino che è stato deferito in stato di libertà poiché portava con sé un coltello tipo ‘Opinel’ di 19 cm; nei suoi confronti è stata elevata una sanzione amministrativa perché trovato in possesso di una modica quantità di cocaina. Nella stessa sera gli operatori della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino rumeno di trentadue anni in quanto, dopo essere intervenuto a favore di un amico coinvolto in un sinistro stradale, ha iniziato ad inveire contro gli agenti insultandoli ripetutamente e impedendogli gli accertamenti del caso.

Uno straniero è stato individuato e indagato per lesioni personali a seguito dei fatti risalenti ad alcune settimane fa, quando aveva causato una colluttazione con un uomo per motivi di gelosia, bloccandolo a terra e sferrandogli pugni, provocandogli lesioni guaribili in sette giorni. Al fine di individuare l’autore del reato gli operatori di polizia avevano avviato un’attività di indagine e, grazie alle informazioni ottenute dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a rintracciare l’aggressore.

Infine un giovane di quindici anni è stato individuato come responsabile del furto di ciclomotore ai danni di un ragazzo sanremese denunciato lo scorso agosto.