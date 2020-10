Airole, dopo l'alluvione riaperta a senso unico alternato la statale 20 (foto e video)

È stata riaperta nella notte la strada statale 20 “Del Colle di Tenda e di Valle Roja” nel tratto tra il km 138,200 e 143,100 in località Airole, in provincia di Imperia. Il transito avviene a senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Il tratto stradale era stato chiuso al traffico lo scorso 3 ottobre a seguito degli eventi alluvionali, che avevano causato il cedimento del piano viabile in corrispondenza dell'ingresso della Galleria "Bocche".

Le squadre Anas hanno lavorato costantemente nella settimana per la ricostruzione parziale del corpo stradale e messa in sicurezza della strada, per permettere la riapertura nel più breve tempo possibile.

Allo stato permane il divieto di circolazione nel tratto dal km 133+782 al km 150+850 per i veicoli con massa superiore a 7.5t, esclusi i mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, delle forze dell'ordine e veicoli adibiti al trasporto locale di merci.

