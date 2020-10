Sanremo, trasferimento del dott. Amato all'ospedale di Imperia, il saluto dei colleghi matuziani

Il personale ospedaliero del reparto di chirurgia dell'ospedale Borea di Sanremo, saluta il dottor Antonio Amato che prenderà servizio come direttore presso il reparto di chirurgia dell'ospedale di Imperia.



"La Dottoressa Patrizia Buzzo, la Caposala, la segreteria, le Infermiere, gli Infermieri e il personale Oss reparto Chirurgia Ospedale Sanremo, - scrivono - esprimono le loro più vive congratulazioni al Dott Antonio Amato per il nuovo incarico a Direttore del reparto Chirurgia Ospedale Imperia. Lo ringraziano per i tanti anni di proficua collaborazione presso la Chirurgia Ospedale Sanremo, svolta con grande equilibrio, competenze e professionalità.

Buon lavoro.......ci mancherà tantissimo"