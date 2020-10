Olivetta San Michele: Biancheri elogia tutti i soccorritori ma è preoccupato per il futuro ed un possibile 'disastro economico'

“Siamo veramente felici e riconoscenti verso il Principe Alberto di Monaco, che ha stanziato una cifra considerevole anche per noi. Ora vedremo con i colleghi sindaci come poterla dividere, ma sarà sicuramente un aiuto fondamentale per la ricostruzione”. Sono le parole del Sindaco di Olivetta San Michele, Adriano Biancheri, commentando la decisione del Governo monegasco di offrire il proprio contributo, parte del quale andrà anche ai comuni della Val Roya.

“Al momento non sappiamo ancora quantificare i danni – prosegue – anche perché dobbiamo verificare se sarà da ricostruire il ponte di Fanghetto o meno. Sicuramente noi, come Comune, siamo stati particolarmente fortunati rispetto ad altri. Airole ha subito molti più danni mentre i problemi più grossi riguardano la strada, che ci auguriamo possa aprire domani o sabato”.

La strada statale 20 del Tenda è ovviamente fondamentale per i piccoli centri della Val Roya, in modo da arrivare a Ventimiglia mentre il transito verso la Francia sarà più difficile da attuare: “L’Anas e le ditte interessate stanno lavorando con grande celerità – ha detto Biancheri – e quando sarà aperta sarà una boccata d’ossigeno non indifferente. In più sono stati ufficializzati, a breve, i lavori all’interno della prima galleria salendo da Ventimiglia. Visto che doveva essere adeguata alle nuove normative, si approfitterà di un traffico più scarso per intervenire”. Nella disgrazia una buona notizia per l’intero circondario ed un lavoro che era atteso da tempo, ovviamente in previsione di poter tornare a viaggiare anche verso Nord.

Intanto sia ad Airole che a Olivetta è tornata da alcuni giorni la corrente elettrica, grazie ai generatori portati da E-distribuzione: “Voglio ringraziare le squadre che sono venute a lavorare – prosegue Biancheri – perché sono state eccezionali. Abbiamo già svolto i sopralluoghi necessari per installare i nuovi pali, in modo da poter tornare alla distribuzione della corrente con il classico sistema via cavo”.

Un grande lavoro è stato fatto anche dalla Provincia perché venerdì scorso, dopo essere rimasti impantanati con la Panda del comune, ci ha subito liberato la strada di loro competenza prima ancora del disastro arrivato nella notte: “Anche loro si sono prodigati per darci una mano, così come la Protezione Civile di Ventimiglia e tutti i volontari”.

Pur contento per il suo paese, il Sindaco Biancheri è preoccupato per quello che potrà essere in futuro un ‘disastro economico’, dettato dalla chiusura della Statale 20 verso la Francia e il Piemonte: “Abbiamo diversi esercizi sulla strada con una ventina di persone che vivono del ‘passaggio’ continuo – ci ha detto con grande preoccupazione il Sindaco – e queste su 200 abitanti sono il 10% dell’intera popolazione. Da quello che mi dicono da parte francese si sta lavorando duramente per riaprire verso Breil e Tenda. Certo che, guardando le foto del colle di Tenda, siamo davvero preoccupati per il futuro perché non possiamo certo pensare ad una riapertura celere. Anzi, il timore è che ci vogliano anni”.