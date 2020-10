Via ai lavori per la riapertura della SP 548 tra Molini e Triora: fine dall'isolamento tra 10 giorni

Sono iniziati i lavori per la riapertura della Strada Provinciale 548 tra Molini di Triora e Triora. Soltanto 24 ore fa il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, aveva denunciato a gran voce la necessità di un intervento immediato per riaprire la strada, contro le previsioni che indicavano circa 2 mesi per la fine dell'isolamento.

Escavatori e pale sono entrati in azione per realizzare una prima scogliera, accumulando materiale si riuscirà così piano piano ad arrivare in quota, dal letto del torrente. In questo modo entro una decina di giorni circa verrà realizzata una corsia dove potranno riprendere a transitare i veicoli, a senso unico alternato e purché non siano superiori a 35 tonnellate.