Ventimiglia: visita del Questore Pietro Milone "Solidarietà ma anche attenzione alla ricostruzione" (Foto e Video)

“Lo scopo della mia visita è stato quello di portare vicinanza e solidarietà, innanzi tutto alle forze di polizia che non hanno esitato a gettarsi nel fango per prestare soccorso alla popolazione. Sono qui anche per visitare la caserma della Guardia di Finanza che è stata invasa da acqua e fango ma ho espresso la mia solidarietà alla comunità intera, oltre alle problematiche che già vive. Ora c’è da rimboccarsi le maniche e tutte le forze dell’ordine saranno vicino alla comunità per risollevarsi da questo momentaccio”.

Lo ha detto il Questore di Imperia, Pietro Milone, che accompagnato dal suo vice su Ventimiglia, Saverio Aricò, ha fatto oggi visita alla città di confine, pesantemente colpita dall’alluvione e dall’esondazione del Roya di sabato notte. Il Questo ha fatto un bilancio sulla situazione dei cadaveri che il mare sta restituendo: “Al momento il conto ufficiale è di 10 persone: una è l’operaio di Airole mentre il secondo arriva da un cimitero francese. Per gli altri sono in corso le attività di identificazione e, in contatto con la Procura, stiamo lavorando in merito. Al momento non abbiamo denunce di scomparsa e dobbiamo correlarci con i francesi per capire se arrivano da oltre confine. Senza dimenticare che l’identificazione sarà difficile”.

Che effetto ha questa situazione su quello che già stava vivendo Ventimiglia: “Non sono cose sovrapponibili. Questa è un’emergenza seria e importante senza dimenticare l’altra. E’ sicuramente molto più drammatica e porta conseguenza immediate. All’altra siamo abituati da tempo e cerchiamo di gestirla nel migliore dei modi, gravando sempre meno sulla comunità”.

Si parla anche molto della diga di Casterino, che sarebbe secondo alcuni stava aperta improvvidamente nel pomeriggio di venerdì in piena emergenza, invece di farlo poco alla volta, viste le previsioni: “Credo che ci sia già il gruppo Forestale dei Carabinieri che sta lavorando, d’intesa con la Procura per capire eventuali relazioni con l’apertura”.

Ora bisognerà anche tenere gli occhi aperti sulla ricostruzione: “Quello si fa sempre e ovunque. Le attività di monitoraggio sono a 360 gradi per evitare che ci siano intromissioni o infiltrazioni di persone che portano denaro non pulito”.

Il Sindaco, Gaetano Scullino, ha così commentato la situazione. “Ho ancora avuto modo di ammirare la solidarietà dei ventimigliesi che stanno dando da mangiare a chi viene a lavorare. Tutti insieme per ripulire la città. Ora cominciamo a vedere la città in condizioni discrete, anche se bisognerà ancora portare via quanto c’era nei magazzini e nei depositi. Venerdì riapriremo il mercato coperto e contiamo di tornare pian piano alla normalità per poi concentrarci sui danni alle opere pubbliche. Penseremo quindi alla passerella ‘Squarciafichi’, l’acquedotto e la fognatura ma, la cosa più importante, è sicuramente il danno subito dai commercianti. Al momento tutti hanno l’acqua potabile e la fognatura funzionante. Alcune zone dove c’è il contatore sommerso dall’acqua, l’intervento fatto nelle ultime ore mi risulta che non ci sono case senz’acqua. Abbiamo purtroppo buttato al vento un anno e mezzo di lavoro per la sistemazione dell’arredo urbano ma non mi fermo perché la solidarietà che vedo oggi mi rincuora. E anche i commercianti, seppur in difficoltà, mi hanno confermato di voler ripartire a breve. Speriamo che lo ‘Stato di emergenza’ possa aiutarli”.