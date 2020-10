Ventimiglia: 30enne extracomunitario si getta dal cavalcavia di San Secondo, verrà portato in ospedale in elicottero (Foto)

Il trasbordo in elicottero

Un extracomunitario di 30 anni, regolare sul territorio, si è buttato dal cavalcavia di San Secondo a Ventimiglia. Il fatto è avvenuto questa mattina poco dopo le 11.

Sul posto è intervenuta la Polizia Ferroviaria, insieme al personale medico del 118, la Croce Verde Intemelia e i Vigili del Fuoco. L’uomo è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita, nonostante il volo fatto di circa 10 metri. E' stato intubato e ha una lesione alla spina dorsale, oltre alla frattura di entrambi i polsi e un trauma cranico.

Ora verrà portato in ospedale e poi le forze dell’ordine cercheranno di capire i motivi del gesto.