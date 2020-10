Ventimiglia: ancora per questa settimana salta il mercato ambulante, quello coperto riapre venerdì

Non si farà, almeno per questa settimana, il mercato del venerdì a Ventimiglia. Saltato la settimana scorsa a causa dell’allerta meteo, anche per venerdì prossimo i banchi resteranno chiusi, vista la situazione emergenziale della città di confine.

Il Sindaco Scullino ha emesso oggi l’ordinanza prevede la sospensione del mercato e che prevede anche la chiusura, questa volta sino a domani compreso, del mercato coperto ortofrutticolo che riaprirà probabilmente già venerdì. I motivi sono ovvi, non vi è ancora lo stato di sicurezza per chi dovesse muoversi in pieno centro stante i mezzi di lavoro ancora all'opera, anzi oggi ulteriormente incrementati per accelerare l'apertura del centro e dare la possibilità alle attività commerciali di prendere una boccata di ossigeno.

“Acquistare a Ventimiglia dalla prossima settimana – conferma l’Amministrazione Scullino, sarà un modo per dare un piccolo contributo e aiuto alla ripartenza”. Nel frattempo ricorda anche la raccolta ufficiale che il Comune ha lanciato a favore dei cittadini e delle imprese ventimigliesi. Contributi che si possono donare sia attraverso bonifico sul conto corrente del Comune indicando nella causale "emergenza Ventimiglia" su IBAN: IT37N0617549110000002133290 oppure anche attraverso la carta di credito cliccando QUI.