Linkem: tutte le offerte per la casa

Cos'è Linkem e come funziona

Linkem è un'azienda che opera nel settore delle connessioni Internet. La sua particolarità è quella di funzionare sfruttando una tecnologia ad onde radio che consente alle persone di avere accesso ad una connessione Internet veloce e funzionale senza necessariamente installare un telefono con rete fissa. Questa peculiarità permette di fornire ai clienti numerose offerte Linkem per l'ADSL di casa, con una soluzione ideale per chi non vuole avere un telefono fisso in casa e per tutti coloro che vivono in zone dove non sono disponibili ripetitori telefonici stabili.

Tutte le offerte Linkem ADSL per la casa. L'offerta in abbonamento Linkem Senza Limiti consente di avere accesso ad una connessione fino a 30 Mega di Download, con una connessione ad internet senza limiti con un costo mensile a partire da 24,90. Nel costo sono compresi sia l'attivazione che il modem Linkem per iniziare immediatamente a navigare comodamente da casa.

L'offerta Linkem Senza Limiti Ricaricabile funziona al costo di 99 euro per 4 mesi ed è associata alla carta prepagata. L'utente sostanzialmente accede al servizio in base alle sue necessità, utilizzando la connessione Internet senza limiti. Anche in questo caso modem Linkem ed attivazione del servizio sono inclusi nel piano. La fatturazione è bimestrale per l'offerta in abbonamento, mentre si rinnova a scadenze diverse per quella con prepagata. Le cadenze, in questo caso, possono essere di 1/3/5 o 12 mesi. Il pagamento delle fatture può essere effettuato mediante carta di credito oppure con addebito su conto per l'offerta in abbonamento oppure con carta di credito, contrassegno o contanti nel caso dell'offerta ricaricabile.

Verifica della copertura

Una volta deciso il tipo di abbonamento con Linkem è opportuno eseguire una verifica della copertura nella zona. All'interno del sito Internet del provider è disponibile un'apposita sezione in cui inserire l'indirizzo per verificare immediatamente la presenza o meno della copertura. Per farlo basterà entrare sul sito di Linkem ed andare in alto a destra, per poi cliccare "Verifica Copertura Linkem". Si verrà reindirizzati in una pagina dove inserire il proprio indirizzo. I dati saranno analizzati e si riceveranno informazioni sulla velocità di navigazione e saranno mostrata la posizione dei ripetitori Linkem.

Scegliere il modem

Il modem Linkem viene fornito dall'azienda in maniera gratuita, così come l'installazione. In base alle caratteristiche della casa sarà fornito un determinato router che possa soddisfare le necessità.

Sono disponibili il modem Linkem da interno e quello da esterno. Il cliente non dovrà preoccuparsi di scegliere quale prendere perché sarà lo stesso operatore Linkem a decidere il modem che maggiormente si adatta alle esigenze di connessione, in base alla zona e al tipo di abitazione. Recesso gratuito e condizioni Il diritto di recesso può essere esercitato senza penali entro 14 giorni dall'attivazione del servizio. Si può fare attraverso l modulo che si trova nella sezione "Contratti e Moduli" nel sito del provider Linkem. Tale foglio deve essere compilato ed inviato via mail o FAX oppure si può richiedere la disdetta del servizio attraverso il sito nella dedicata "Area Clienti".

La disdetta successiva è gratuita se richiesta almeno 24 mesi dopo la sottoscrizione del contratto. Qualora, invece, avvenisse prima ha un costo di 100 euro + IVA. Per richiederla basterà compilare il modulo disponibile in "Contratti e Moduli" sul sito Linkem ed inoltrarlo via mail, FAX oppure richiedendola online nella sezione "Area Clienti". Il servizio viene interrotto dopo 30 giorni dalla presa in carico della richiesta di disdetta. NEl frattempo il servizio resterà attivo e sarà fatturato.