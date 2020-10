Nuovo caso per Covid-19 oggi nel Principato di Monaco, dopo la giornata di ieri che non ne aveva evidenziati altri. Il bilancio sale così a 224 persone colpite dal coronavirus.

Sono quattro i pazienti ricoverati oggi in ospedale ma non ce ne sono più in terapia intensiva. Da registrare anche cinque guarigioni oggi con il totale di persone guarite che sale a 198.

In totale sono 21 le persone in sorveglianza attiva.