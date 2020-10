Incidente sul lavoro: muoiono operai di Agaggio, costernata il sindaco Sasso "E' un lutto per tutta la comunità"

"Erano grandi lavoratori e facciamo fatica a renderci conto di questa perdita. E' un lutto per tutta la comunità".

C'è profonda costernazione nelle parole di Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora, nell'apprendere della morte di Maurizio Moraldo e Marco Lanteri di Agaggio. I due operai - imprenditori sono deceduti questo pomeriggio a Bajardo mentre lavoravano per liberare la strada in località 'Fontana Bianca' a due chilometri dal passo Ghimbegna, sulla strada per Monte Ceppo, lì dove si è abbattuta l'alluvione.