Ventimiglia: serviranno un paio di giorni di lavoro per liberare le strade dal fango, cinque le famiglie sfollate (Fotogallery e Video)

Ventimiglia lavora per rialzarsi dal fango. Passata la paura è il momento del lavoro per i volontari e per la macchina comunale che, ininterrottamente, da venerdì sera è in moto. La conta dei danni presenta un bilancio di oltre 50 milioni di euro, così come da richiesta dell'amministrazione a Regione Liguria. Il cuore è ferito dal crollo della passerella 'Squarcifichi', simbolo di una giornata che non sarà dimenticata.

Stando da quanto si apprende da fonti comunali, serviranno un paio di giorni di duro lavoro per liberare le strade dal fango, poi si potranno pianificare gli interventi più importanti. Intanto in Comune è stato allestito il centro operativo che vede amministrazione, Vigili del Fuoco e Protezione Civile impegnati per andare incontro alle richieste dei cittadini. Attivato anche il numero di telefono 337 1182325 per gli interventi nelle cantine private allagate.

Ventimiglia ha tanta voglia di ripartire e l'immagine delle centinaia di giovani e meno giovani impegnati per spalare via il fango dalla loro città è forse ciò che maggiormente ripaga dal dolore di aver visto ancora una volta il Ponente piegarsi sotto un'ondata di fango.