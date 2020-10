Val Roya e Ventimiglia devastati dal maltempo: la diga di Casterino aperta venerdì sera tra i colpevoli?

In molti a Ventimiglia e nell’entroterra si stanno interrogando, in relazione a quanto accaduto tra ieri sera e questa notte a Ventimiglia e in Val Roya, sull’opportunità o meno dell’apertura della diga di Casterino, in territorio francese.

Si tratta della ‘Diga delle Mesce’, la più alta delle Alpi Marittime, a 1.369 m di altitudine, che è la chiave del sistema. Fu commissionata nel 1917 ed è alimentata da otto laghi d’alta quota dotati di valvole per la regolazione delle riserve, sette dei quali sono stati innalzati per aumentarne la capacità. Si tratta di una diga a gravità in muratura alta 77 m, con frutti significativi sul lato a valle e bugnato sulla metà superiore. Fornisce alla centrale elettrica di San Dalmazzo di Tenda una condotta forzata quadrupla da 720 m di dislivello.

Sicuramente l’apertura della diga è stato un atto dovuto, da parte delle autorità francesi, per evitare che la stessa debordasse e che le popolazioni della Val Roya a ridosso dell’impianto, potessero subire gravi ripercussioni. Ma, ovviamente ci si chiede se, con le previsioni del tempo particolarmente ‘pesanti’ e l’annuncio per il passaggio dell’importante perturbazione non potesse consigliare un’apertura diluita nelle ore di ieri, per evitare che il Roya si ingrossasse rapidamente.

Infatti, come si vede dal grafico, nella zona di Airole il fiume si è alzato da un metro e 60 a sette metri e 95, tra le 16 e le 20. Un innalzamento repentino e, per certi versi innaturale, che forse poteva essere diluito nel tempo e che avrebbe potuto evitare danni che si sono verificati, sia a Ventimiglia ma anche in tutta la Val Roya. Un fatto che, a prescindere da tutto, dovrebbe far pensare per il futuro.