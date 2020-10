Un positivo al covid nelle giovanili del Vallecrosia: la squadra sospende gli allenamenti

Riscontrato un caso positivo di Covid-19 tra i 2006 del Vallecrosia. Un ragazzo è stato contagiato all'esterno della struttura ma nonostante ciò la Polisportiva Vallecrosia Academy ha deciso, in via preventiva, di sospendere gli allenamenti della squadra.



“È stato riscontrato un caso di positività Covid di un nostro tesserato 2006, quasi sicuramente contratto fuori dalla nostra struttura, visto che è sotto controllo, e gli spogliatoi non sono mai stati aperti - dichiarano dalla società - il soggetto in questione non ha contatti con i compagni e con lo staff da domenica 25 settembre. La positività è stata riscontrata giovedì quindi ben 4 giorni dopo l’ultimo contatto avuto con gli iscritti della nostra polisportiva”.

“Vista la distanza dall’ultimo contatto - conclude la società - l’Asl ha riferito che non sono previste azioni particolari (tipo tamponi estesi a tutti) anzi, non sarebbe neanche prevista la sospensione delle attività. Riteniamo comunque opportuno sospendere le attività del gruppo 2006 fino a nuova comunicazione (ragionevolmente una settimana circa), confermiamo però la regolarità per le altre annate”.