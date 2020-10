Olivetta San Michele: è tornata la corrente grazie a due gruppi elettronici, Biancheri "Fondamentale per ripartire"

E’ tornata la corrente elettrica a Olivetta San Michele e nelle frazioni attigue, tra cui Fanghetto. La ripresa del servizio è dovuta al lavoro eseguito da due operai di ‘E-distribuzione’ che, nella tarda serata di ieri sono riusciti a transitare dalla frazione di Trucco, dove la strada è crollata sotto la spinta del Roya nella notte di venerdì.

Hanno trasportato da Pavia due gruppi elettronici e, questa notte hanno lavorato fino alla mattinata di oggi quando alle 5 è tornata la corrente. Nel corso della giornata è stato installato un gruppo elettrogeno per la frazione di Fanghetto che, dalle 15.30 circa di oggi, ha nuovamente la corrente. Un lavoro importantissimo per il piccolo centro della Val Roya, isolato da venerdì sera come tutti gli altri, sia a Sud e che Nord, vista la devastazione subita anche in territorio francese.

Grazie alla riattivazione della corrente è tornata anche la possibilità di telefonare con maggiore facilità grazie al ripristino dei ponti di telefonia mobile. In proposito il Sindaco di Olivetta, Adriano Biancheri, ha ringraziato i due operai e l’azienda: “E’ stato un lavoro fondamentale per tornare a vivere nella nostra valle – ci ha detto – perché senza corrente elettrica la situazione era davvero difficile anche sul piano comunicativo. Siamo riusciti ad andare avanti con l’acqua ma eravamo al limite, mentre ora siamo più tranquilli”.

Si sono registrati problemi anche per il vice Sindaco di Olivetta, che per tentare di raggiungere alcune famiglie in regione Mostarè: “Siamo rimasti impantanati con la Panda del Comune e siamo dovuti andare a piedi, lasciando l’auto che ora non è nella nostra disponibilità. Fortunatamente siamo riusciti a rientrare ma ce la siamo vista brutta”.

Biancheri ha anche ringraziato l’Asl e la Croce Verde Intemelia per il presidio medico installato ad Airole: “Fortunatamente non abbiamo avuto emergenze, ma è importante sapere che c’è un’ambulanza che può servire anche il nostro paese. Da domani ci hanno assicurato la circolazione sulla Statale 20 a Trucco e, quindi, ci sentiamo un po’ tranquilli”.

Il Sindaco di Olivetta è anche intervenuto sul crollo del Tenda (QUI): “E’ una situazione disastrosa per tutta la valle e le foto che abbiamo visto sono davvero devastanti”. Biancheri ha anche commentato la nostra notizia sulla diga di Casterino (QUI): “Noi non vogliamo assolutamente accusare nessuno – ha detto – ma vogliamo andare a vedere le manovre che sono state eseguite sulla diga, perché non capiamo come sia stato possibile. Sapevamo nelle ore prima che poteva arrivare una forte perturbazione e, quindi, loro potevamo aprire pian piano e, forse, i danni sarebbero stati ridotti”.