Cinque corpi senza nome: la straziante conta dei cadaveri portati dal mare in tempesta e dai fiumi in piena

Prima Sanremo, poi Ventimiglia. E poi Trucco, ancora Sanremo e, infine, Santo Stefano al Mare. È iniziata questa mattina la straziante conta dei corpi che il mare e i fiumi hanno restituito al termine dell’ondata di maltempo delle ultime ore.

In un primo momento, passata la pioggia, ci si diceva sottovoce che, tutto sommato, il Ponente era astato fortunato nel dover solo contare i danni materiali. Ora lo scenario cambia non di poco. L’estremo Ponente è diventato cimitero a cielo aperto per i corpi che, travolti dalle onde del mare o dai fiumi in piena, hanno terminato il loro drammatico viaggio tra le braccia dei vigili del fuoco che, con una straordinaria caparbia umanità, hanno reso loro onore ricomponendoli per poi procedere alle tristi procedure di riconoscimento e identificazione. Capitaneria di Porto e Carabinieri dovranno dare loro un nome, l’identità che li riporterà per l’ultima volta ai loro cari.