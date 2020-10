Ancora senza identità i cadaveri trovati in mare, sulle spiagge e nei torrenti

Sono ancora senza identità i corpi emersi da mare e torrenti nelle ultime ore, dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il Ponente. Cinque nella sola giornata di ieri tra Sanremo, Ventimiglia, Trucco e Santo Stefano al Mare. Questa mattina a Imperia, nella zona del Prino un altro ritrovamento che, però, è scollegato alle conseguenze del maltempo.

Carabinieri e Capitaneria di Porto sono al lavoro per dare un'identità ai cadaveri trovati in provincia ma, per il momento, i riscontri non hanno dato esiti.