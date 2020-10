Un incendio, probabilmente nato da un fuoco acceso da qualche clochard, è divampato questa notte interno all’una in un edificio abbandonato di via Palazzo, sulla stradina di collegamento con via San Francesco.

Sono stati alcuni passanti a notare le fiamme e a chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno spento le fiamme e bonificato l’area mentre del caso si occuperanno ora i Carabinieri.

I danni sono minimi, vista la vetustà dell’edificio e non si registrano feriti.