Protezione Civile di Sanremo e Bajardo liberano la strada tra Passo Ghimbegna e Vignai (Foto e Video)

Una squadra della Protezione Civile di Sanremo, insieme ad una di Bajardo, hanno lavorato per tutto il pomeriggio per liberare la strada tra Passo Ghimbegna e Vignai, ostruita da rami e alberi caduti, per la forza del maltempo.

Il lavoro, non particolarmente facile, è stato propedeutico a liberare la carreggiata, soprattutto per consentire il transito a tre famiglie che erano rimaste isolate per il maltempo delle ultime ore. Ancora una volta è stata dimostrata l’importanza dell’opera della Protezione Civile in situazioni del genere.