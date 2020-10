Confesercenti commenta la situazione a Ventimiglia: "La città è stata colpita al cuore"

“La città di Ventimiglia è stata colpita al cuore. La maggior parte degli esercizi commerciali del centro cittadino sono state colpite dalla marea di fango proveniente dal Roya, subendo danni inestimabili e la chiusura immediata delle attività. Un colpo secco, una ulteriore mazzata al sistema economico”.

Confesercenti esprime così la vicinanza a tutti gli operatori colpiti e alle loro famiglie. “Siamo in contatto continuo - dichiara Patrizia Taricco presidente cittadina - con il Comune per monitorare la situazione. Abbiamo bisogno di fornire informazioni chiare su come presentare la richiesta di risarcimento per poter iniziare subito i lavori. Dopo i primi interventi di pulizia del fango dentro i negozi, dopo aver buttato centinaia di migliaia di euro di merce non più utilizzabile, i commercianti vogliono ripristinare subito i locali e rincominciare subito a lavorare”.

“Ringraziamo il Comune e tutti i volontari che stanno pulendo la città ed in particolare le strade del centro – termina la Taricco - ma non basta. Serve la dichiarazione di stato di emergenza e le modalità di stima e denuncia dei danni subiti. Serve creare uno sportello del Comune dedicato a ricevere le domande e dare le informazioni utili. Confesercenti monitora la situazione e informerà gli operatori”.