Rally di Sanremo 2020: saltato lo Shakedown si stanno svolgendo le verifiche in attesa del maltempo (Foto)

Verifiche tecniche in corso, nonostante il maltempo, per il Rally di Sanremo che sta vivendo forse una delle sue edizioni più martoriate, vista l'allerta rossa emanata per quest'oggi ed il periodo Covid.

Saltato, proprio per il maltempo, lo Shakedown (le prove in assetto da gara) si stanno svolgendo le verifiche tecniche tra lungomare Calvino e via Adolfo Rava. Gli equipaggi stanno facendo controllare le auto, in attesa di conoscere la decisione del Sindaco matuziano.

Nelle scorse ore, infatti, Biancheri aveva confermato di voler attendere ancora un po' prima di autorizzare la gara per domani, così come per il mercato ambulante.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)