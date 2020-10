Grossa frana nei pressi della centrale Paganin in Valle Roja: RD6204 chiusa a tempo indeterminato

Una grossa frana - dovuta al maltempo in atto in queste ore - si è verificata poco fa in valle Roja nei pressi della località San Dalmazzo di Tenda, vicino alla centrale Paganin.



Al momento la strada RD6204 è bloccata a tempo indeterminato come confermato dal sindaco di Tende Jean Pierre Vassallo.

Sul posto sta intervenendo il soccorso stradale per consentire il ripristino della viabilità nella percorso transfrontaliero.

Il tunnel del colle di Tenda continua ad essere percorribile. Per chi dovesse raggiungere Ventimiglia da Limone Piemonte si consiglia un percorso alternativo in attesa che lo smottamento di terreno sia sgomberato dalla carreggiata.